Налоговая служба начнет публиковать сведения о компаниях
Раньше эти данные относились к налоговой тайне. Как пишет «Фонтанка», сервис должен был заработать с начала августа, однако по не названным причинам его запуск был перенесен на десятое число. На сайте ФНС можно будет узнать о среднесписочной численности работников юридических лиц, специальных налоговых режимах и другие сведения о компаниях. Предполагается, что это поможет оценить риски при работе с той или иной компанией.
Комментарии1
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in_cat_we_trust 02 августа 2018 | 07:25
раньше на сайте налоговой можно было посмотреть всю историю компании, смену наименований и адресов, что было гораздо информативнее, с точки зрения безопасности при выборе контрагента, чем сменившая з ЕГРЮЛ. налоговая утверждает, что это была инициатива Минфина. так что считаю всё это пляски с бубном и имитация. не нужно государству помогать никакому бизнесу, кроме своего, прикормленного, который будет удобно прятаться, а налоги - на "не проявивших должной осмотрительности" вешать