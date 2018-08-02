В следственном комитете предложили законодательно квалифицировать врачебную ошибку и халатность
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК. На заседании Координационного совета по оказанию медпомощи детям юго-востока Украины и Сирии также присутствовал президент «Национальной медицинской палаты» Леонид Рошаль. Он отметил, что в таких случаях общество само должно принимать решение об исключении врача из профессии. Ранее участники межведомственной рабочей группы подготовили проекты по введению новых статей в Уголовный кодекс, которые посвящены ответственности медперсонала.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vladimir1967 02 августа 2018 | 06:54
Самая лучшая помощь детям это прекращение Россией финансирования и вооружения террористов днрлнр и и мясниеа Асада.
wuwer 02 августа 2018 | 06:58
А за развал здравоохранения, образования и экономики не кого ни будут привлекать?
Или "ошибки" и халатность "слуг народа" прикрывается депутатской и властной неприкосновенностью?
vonb707 02 августа 2018 | 07:24
Я врач с 30 летним стажем. Государство создало само себе проблемы ( растёт смертность),а теперь якобы их преодолевает ( создаёт новые) . Страдания людей не счёт.
За последние десять лет резкое сокращение финансирование отрасли неизбежно ухудшило качество российской медицины. Наиного выросла интенсивность труда врача ,а соответственно выросло число врачебных шибок. Как нельзя оцифровать беременность, роды и уход за младенцем, так нельзя оцифровать бОльшую часть медицины.
В стране большая нехватка врачей. Их выжили реформами. Теперь силовики хотят добить еще оставшихся врачей новыми карами.
Получиться как всегда. Читаем Черномырдина.
Цена этой ошибки - боль и смерть новых тысяч пациентов. Последние три года смертность стране растёт. Будет ещё выше. Обезьяны у руля, да ещё с гранатой несут большие беды.