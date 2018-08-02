Федеральная резервная система США не стала повышать ключевую ставку

Она осталась в зоне до 2 процентов. Как отмечает РБК, за две недели до заседания ФРС произошло очень редкое для американских реалий событие. Дональд Трамп публично раскритиковал политику ведомства. В интервью телеканалу CNBC он сказал, что не в восторге от повышения процентных ставок в то время как правительство делает так много для экономического роста.

В этом году Федрезерв повышал ставку дважды. Традиционно это оказывает давление на валюты развивающихся рынков, в том числе и на рубль.