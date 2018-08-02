Федеральная резервная система США не стала повышать ключевую ставку
Она осталась в зоне до 2 процентов. Как отмечает РБК, за две недели до заседания ФРС произошло очень редкое для американских реалий событие. Дональд Трамп публично раскритиковал политику ведомства. В интервью телеканалу CNBC он сказал, что не в восторге от повышения процентных ставок в то время как правительство делает так много для экономического роста.
В этом году Федрезерв повышал ставку дважды. Традиционно это оказывает давление на валюты развивающихся рынков, в том числе и на рубль.
Комментарии2
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lenin3 02 августа 2018 | 06:39
Фу,ну слава богу,теперь-то заживем,на Путина надежды нет,только Трамп заботится о россиянах...
kazlevich1949 02 августа 2018 | 07:30
Как это на самом деле происходит в США после "восстания машин" перехода колличества в качество - когда масса денег ФРС вышла из под контроля "Джанетт Йеллен" и уже сама стала править ФРС..."За две недели до заседания ФРС произошло очень редкое для американских реалий событие - запредельная масса денег ФРС "надоумила" Дональда Трампа публично раскритиковал политику ведомства и запретить ФРС поднимать ставку рефинансирования....
А следом в этой суперсимметрии и "Невероятный Халк" накроет в этом "восстании машин" 7 августа своей космической пылью Землю! Картина Репина маслом: "Приплыли"...