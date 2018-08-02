Как пишет РБК, в распоряжении которой оказалась копия показаний, инцидент произошел 7 июля. Как утверждают заключенные, в избиениях участвовали по меньшей мере шестеро сотрудников колонии №5. Все они якобы были в состоянии алкогольного опьянения и расстроены тем, что сборная России проиграла сборной Хорватии в четвертьфинале Чемпионата мира по футболу. Следы от побоев были зафиксированы адвокатами.