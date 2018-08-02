Минпромторг предложил простимулировать автопроизводителей на использование отечественного алюминия
Согласно проекту, который размещен на портале нормативных правовых актов, одним из оснований для получения госсубсидий может быть переход компаний на российский металл. Как отмечает РБК, проект был подготовлен после совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, на котором обсуждали меры поддержки попавшего под американские санкции концерна Rusal Олега Дерипаски. В прошлом году концерн произвел более 3,5 миллиона тонн металла, тогда как потребность внутреннего рынка составила менее 1 миллиона тонн.
Комментарии2
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rusof_ob 02 августа 2018 | 06:27
Алюминия много не бывает, можно столько наделать мисок, ложек и фляг! На 14 войн хватит.
wuwer 02 августа 2018 | 07:10
Видимо, отечественные производители предпочитают использовать нормальные алюминиевые сплавы..
а не люминий пополам с чугунием от Дерипаски-Дерирыбки