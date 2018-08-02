Минпромторг предложил простимулировать автопроизводителей на использование отечественного алюминия

Согласно проекту, который размещен на портале нормативных правовых актов, одним из оснований для получения госсубсидий может быть переход компаний на российский металл. Как отмечает РБК, проект был подготовлен после совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, на котором обсуждали меры поддержки попавшего под американские санкции концерна Rusal Олега Дерипаски. В прошлом году концерн произвел более 3,5 миллиона тонн металла, тогда как потребность внутреннего рынка составила менее 1 миллиона тонн.