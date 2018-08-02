Арбитражный суд отклонил иск гомеопатической компании к РАН о защите деловой репутации

Как пишут РИА Новости, производитель препаратов хотел взыскать с Академии наук 30 миллионов рублей. Поводом для обращения в суд стала статья на сайте Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией, посвященная альтернативной медицине. Представители компании отметили, что сам факт государственной регистрации гомеопатической продукции указывает на то, что их действие научно подтверждено. Суд отклонил иск, указав на то, что статья отражает мнение группы ученных, а не всей Академии.