Краснодарский суд отменил наказание для пятерых учатсников акции 5 мая

Как сообщает правозащитная организация «Зона права» со ссылкой на адвоката, их обвиняли в неповиновении сотруднику полиции и нарушении порядка проведения мероприятия. Дела прекратили из-за постановления Верховного суда. В нем говорится, что задержанным за участие в несанкционированном митинге нельзя предъявить обвинение в неповиновении полицейским.

Акции «Он нам не царь» 5 мая прошли в почти 30 российских городах. По данным «ОФД-Инфо» на них задержали боле полутора тысяч человек.