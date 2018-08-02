Краснодарский суд отменил наказание для пятерых учатсников акции 5 мая
Как сообщает правозащитная организация «Зона права» со ссылкой на адвоката, их обвиняли в неповиновении сотруднику полиции и нарушении порядка проведения мероприятия. Дела прекратили из-за постановления Верховного суда. В нем говорится, что задержанным за участие в несанкционированном митинге нельзя предъявить обвинение в неповиновении полицейским.
Акции «Он нам не царь» 5 мая прошли в почти 30 российских городах. По данным «ОФД-Инфо» на них задержали боле полутора тысяч человек.
Комментарии1
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fessgray 02 августа 2018 | 05:07
Стоит поаплодировать. Все-таки правосудное решение редкость для России