Российские олигархи с начала года стали богаче почти на 14 миллиардов долларов

Такие данные приводит Bloobmerg. По информации агентства самым богатым предпринимателем стал владелец «Силовых машин» и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов. Его состояние оценивается в более чем 20 миллиардов долларов. Следом за ним идут глава Новлипецкого металлургического комбината Владимир Лисин и председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон.