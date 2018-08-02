Российские олигархи с начала года стали богаче почти на 14 миллиардов долларов
Такие данные приводит Bloobmerg. По информации агентства самым богатым предпринимателем стал владелец «Силовых машин» и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов. Его состояние оценивается в более чем 20 миллиардов долларов. Следом за ним идут глава Новлипецкого металлургического комбината Владимир Лисин и председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон.
Комментарии1
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pmasel 02 августа 2018 | 04:21
Их даже дуст не берет, в смысле санкции. Пора Мордашова, Лисина, Михельсона включать в список. Спосок может быть разным от расстрельного до льготно-налогового. Какой больше подойдет?