Бывший глава британского МИД возглавил рейтинг возможных преемников Терезы Мэй на посту премьер-министра
Как показал опрос портала conservativehome.com, около трети сторонников Консервативной партии отдают предпочтение именно Борису Джонсону. Ранее в июле газета «Санди таймс» опубликовала данные социологического опроса, согласно которому экс-министр также возглавил рейтинг политиков, которые способны реализовать Brexit лучше, чем Тереза Мэй.
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