Бывший глава британского МИД возглавил рейтинг возможных преемников Терезы Мэй на посту премьер-министра

Как показал опрос портала conservativehome.com, около трети сторонников Консервативной партии отдают предпочтение именно Борису Джонсону. Ранее в июле газета «Санди таймс» опубликовала данные социологического опроса, согласно которому экс-министр также возглавил рейтинг политиков, которые способны реализовать Brexit лучше, чем Тереза Мэй.