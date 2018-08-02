В следственном комитете предложили законодательно квалифицировать врачебную ошибку и халатность

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК. На заседании Координационного совета по оказанию медпомощи детям юго-востока Украины и Сирии также присутствовал президент «Национальной медицинской палаты» Леонид Рошаль. Он отметил, что в таких случаях общество само должно принимать решение об исключении врача из профессии. Ранее участники межведомственной рабочей группы подготовили проекты по введению новых статей в Уголовный кодекс, которые посвящены ответственности медперсонала.