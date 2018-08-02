Суд изберет меру пресечения для еще четверых фигурантов дела о пытках в ярославской колонии

Об этом сообщила пресс-секретарь областного суда. Ранее под стражу были заключены семь сотрудников исправительного учреждения, а восьмой – замначальника по воспитательной работе – был помещен под домашний арест. Всего на видео с избиениями заключенного Евгения Макарова, которое опубликовала «Новая газета», были запечатлены 18 человек.