В центре Москвы ограничат движение в связи с празднованием дня ВДВ
Как рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, в частности это коснется улицы Ильинка от Биржевой до Красной площади. В преддверии праздника экс-командующий Воздушно-десантных войск генерал-полковник Георгий Шпак назвал купание в фонтанах в этот день плохой традицией, от которой пора отказаться. Он призвал воздержаться от чрезмерного употребления спиртного и держать себя в руках.
Комментарии1
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nickan 02 августа 2018 | 03:57
11-й улус великого ордынского каганата огородить забором и пусть они там брызгаются