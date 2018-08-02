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03:04, 02 августа 2018

В центре Москвы ограничат движение в связи с празднованием дня ВДВ

Как рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, в частности это коснется улицы Ильинка от Биржевой до Красной площади. В преддверии праздника экс-командующий Воздушно-десантных войск генерал-полковник Георгий Шпак назвал купание в фонтанах в этот день плохой традицией, от которой пора отказаться. Он призвал воздержаться от чрезмерного употребления спиртного и держать себя в руках.

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nickan 02 августа 2018 | 03:57

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