Три человека погибли во время уличных беспорядков в Зимбабве

Столкновения между сторонниками оппозиции и силами безопасности начались в оживании результатов прошедших президентских и парламентских выборов. За пост лидера страны борются более двух десятков кандидатов, но два основных претендента уже объявили, что одерживают победу на выборах. Голосование впервые прошло без Роберта Мугабе, который руководил Зимбабве в течение 40 лет.