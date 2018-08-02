Дональд Трамп предложил ввести 25-процентные пошлины на ряд товаров из Китая

Об этом сказал представитель Вашингтона на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер. Ранее Белый дом намеревался ограничиться 10-процентыми тарифами на импорт продукции и услуг из КНР на сумму в 200 миллиардов долларов. Пошлины на ярд китайских товаров действуют с позапрошлого месяца. Формальным поводом для их введения стало обвинение Китая в краже американской интеллектуальной собственности. КНР ввела ответные торговые барьеры на некоторую американскую продукцию.