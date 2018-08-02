Налоговая служба начнет публиковать сведения о компаниях

Раньше эти данные относились к налоговой тайне. Как пишет «Фонтанка», сервис должен был заработать с начала августа, однако по не названным причинам его запуск был перенесен на десятое число. На сайте ФНС можно будет узнать о среднесписочной численности работников юридических лиц, специальных налоговых режимах и другие сведения о компаниях. Предполагается, что это поможет оценить риски при работе с той или иной компанией.