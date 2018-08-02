Совладелец группы «Сумма» Зиявутдин Магомедов и его брат останутся в СИЗО до начала ноября

Меру пресечения продлил Тверской суд Москвы. Сам подозреваемый рассказал, что следствие обвиняет его в лоббировании интересов через сына главы «Российского союза промышленников и предпринимателей». Магомедов назвал это смешным, так как сам состоит в РСПП.

Предпринимателя обвиняют в создании преступного общества и хищении 2,5 миллиардов рублей. Он вину не признает.