Совладелец группы «Сумма» Зиявутдин Магомедов и его брат останутся в СИЗО до начала ноября
Меру пресечения продлил Тверской суд Москвы. Сам подозреваемый рассказал, что следствие обвиняет его в лоббировании интересов через сына главы «Российского союза промышленников и предпринимателей». Магомедов назвал это смешным, так как сам состоит в РСПП.
Предпринимателя обвиняют в создании преступного общества и хищении 2,5 миллиардов рублей. Он вину не признает.
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