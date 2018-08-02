Российские журналисты, убитые в ЦАР, по некоторым данным могли изучать связь российских ЧВК с оппозиционными силами
Такую версию приводит международная расследовательская группа Conflict Intelligence Team. Команда делает такие выводы исходя из намерений съемочной группы Орхана Джемаля ехать на север страны — на территорию, где есть месторождения алмазов. Там, по данным CIT, располагались группировки, оппозиционные правительству. Там же находились и российские военные эксперты.
При этом расследователи принимают во внимание и версию о том, что убийство не было связаны с журналисткой деятельностью.
Комментарии1
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salut__521 02 августа 2018 | 03:41
Кремлёвцы, похоже, готовили там центрально-африканский лугандон, чтобы прибрать к рукам алмазное барахлишко, а журналисты просто сунули нос не в своё дело...