Российские журналисты, убитые в ЦАР, по некоторым данным могли изучать связь российских ЧВК с оппозиционными силами

Такую версию приводит международная расследовательская группа Conflict Intelligence Team. Команда делает такие выводы исходя из намерений съемочной группы Орхана Джемаля ехать на север страны — на территорию, где есть месторождения алмазов. Там, по данным CIT, располагались группировки, оппозиционные правительству. Там же находились и российские военные эксперты.

При этом расследователи принимают во внимание и версию о том, что убийство не было связаны с журналисткой деятельностью.