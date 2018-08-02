Дональд Трамп не требовал от генпрокурора прекратить расследование о российском вмешательстве в выборы
Представитель администрации Сара Сандерс также отметила, что Трамп не намерен препятствовать ходу расследования.
Помимо призыва к генпрокурору Джеффу Сешнсу, лидер США в твиттере написал, что ведущий дело спецпрокурор Роберт Мюллер «абсолютно некомпетентен», а его команда позорит страну.
Комментарии1
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neon001 02 августа 2018 | 02:24
на второй срок не изберут, видимо.