Дональд Трамп не требовал от генпрокурора прекратить расследование о российском вмешательстве в выборы

Представитель администрации Сара Сандерс также отметила, что Трамп не намерен препятствовать ходу расследования.

Помимо призыва к генпрокурору Джеффу Сешнсу, лидер США в твиттере написал, что ведущий дело спецпрокурор Роберт Мюллер «абсолютно некомпетентен», а его команда позорит страну.