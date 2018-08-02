Европейский университет успешно прошел проверку Рособрнадзора для получения новой лицензии

Об этом сообщает «Коммерсант». В ведомстве уточнили, что это лишь один из этапов, а окончательное решение может быть не принято вплоть до начала учебного года. Ранее петербургское учебное заведение, которое считается одним из лучших негосударственных вузов России, столкнулось с угрозой закрытия в том числе из-за нарушений пожарной безопасности. «Фонтанка» связывает возвращение лицензии с приходом в счетную палату Алексея Кудрина, который якобы мог договориться о лояльном отношении к университету.