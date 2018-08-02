Осужденных одной из колоний в Забайкалье избивали из-за проигрыша футбольной сборной –это утверждают сами заключенные
Как пишет РБК, в распоряжении которой оказалась копия показаний, инцидент произошел 7 июля. Как утверждают заключенные, в избиениях участвовали по меньшей мере шестеро сотрудников колонии №5. Все они якобы были в состоянии алкогольного опьянения и расстроены тем, что сборная России проиграла сборной Хорватии в четвертьфинале Чемпионата мира по футболу. Следы от побоев были зафиксированы адвокатами.
Комментарии2
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boldu1n 02 августа 2018 | 02:16
Понеслось гавно по эховским трубам.
begly_ 02 августа 2018 | 02:48
Надеюсь гол бутылкой в зад бедолаге ни забили. Вот кого на поле нада было выпускать., этот бы точно забил, чтобы ему нет.