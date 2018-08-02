Три гражданина Украины, обвиняемые в хакерстве, были арестованы по запросу США

Вашингтон считает, что они причастны к группировке «Fin7», жертвами которой с 2015 года стали более сотни американских компаний. В том числе рестораны, игровой и гостиничный бизнес. По данным следствия, хакеры могли украсть миллионы данных банковских карт, которые впоследствии были проданы в теневом сегменте интернета. Источник РИА Новостей утверждает, что в деле также фигурируют россияне.