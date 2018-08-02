Обвиняемый в госизмене ученный ЦНИИМаш, по версии следствия передавал данные по электронной почте

Об этом рассказал адвокат Виктора Кудрявцева. При этом, по словам защитника, в материалах не упоминается ни конкретная страна НАТО, которая якобы получала сведения, ни сама информация. Тем временем сын арестованного ученного рассказал «Интерфаксу», что его отец вел электронную переписку с зарубежными коллегами. Он отметил, что это фактически открытый канал, и Кудрявцев не мог бы так легкомысленно передавать через него секретную информацию. В четверг Мосгорусд рассмотрит жалобу на арест ученого.