Убитые в Центральной африканской республике российские журналисты планировали съемку золотых приисков.

Об этом сообщает Центр управления расследованиями, для которого они собирали информацию о российских наемниках. Съемочная группа также пыталась попасть на базу, где предполагаемые сотрудники ЧВК «Вагнер» обучали местных военных. Туда их не пустили. Об убийстве журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко стало известно позавчера. Водитель, перевозивший россиян, утверждает, что они погибли на месте в результате нападения из засады. Группировка «Селека», которую местные СМИ считают причастной к атаке, опровергает свою вину.