День Воздушно-десантных войск отмечают сегодня во многих российских городах
День Воздушно-десантных войск отмечают сегодня во многих российских городах. О тех мероприятиях, которые запланированы в Москве:
Празднование дня ВДВ в Москве уже который год по традиции начнется ранним утром богослужением в храме Ильи Пророка недалеко от Кремля. Этот святой считается небесным покровителем десантных войск. В 11 утра начнется крестный ход до Красной площади. Потом – показательные выступления военнослужащих и концерт сводного оркестра ВДВ. Городские власти предупреждают, что проехать по участку Ильинки в центре столицы в первой половине дня не получится – движение перекроют. Дальше, на протяжении всего дня, все причастные к сегодняшней дате будут собираться на различных городских площадках. Центральным местом уже многие годы остается парк Горького. Здесь праздничную программу организуют на набережной. Известно, что там выступят музыкальные коллективы с песнями на военную тематику. Фонтаны в парках, где некоторые празднующие также, по традиции, любят купаться, сегодня обещают не выключать.
Накануне на северо-западе Москвы открыли первый в столице памятник основателю Воздушно-десантных войск, Герою Советского Союза генералу армии Василию Маргелову.
Комментарии7
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mikhail_spb_ 02 августа 2018 | 00:09
Какую конкретную пользу принесли стране эти войска, что их праздник так бурно отмечается?
parasuk_ 02 августа 2018 | 00:16
Хомячки навального и яблочные черви в этот день стараются не выходить на улицу потому что чувствуют свою ущербность рядом с десантниками
sasha2011 02 августа 2018 | 00:19
План мероприятий в ДЕНЬ ВДВ России:
1. Празднование дня ВДВ в Москве уже который год по традиции начнется ранним утром богослужением в храме Ильи Пророка недалеко от Кремля.
2. Фонтаны в парках, где некоторые празднующие также, по традиции, любят купаться, сегодня обещают не выключать.
Спасибо, что не будут бить витрины магазинов и морды прохожим!
С Праздником, Дорогие Товарищи!!!
salut__521 02 августа 2018 | 00:21
Можно и по-другому назвать день ВДВ, а именно день СВФ или ссания в фонтаны... Да что там можно? Нужно!..
andrang2 02 августа 2018 | 00:23
"Этот святой считается небесным покровителем десантных войск"
Чегой-то настоящие десантники про энто не знают, да им и не нужна никакие энти святые,
Они как-то справятся сами.
andrang2 02 августа 2018 | 00:27
Тут подсказали, что в Краснодаре закрыли фонтаны на ежегодный плановый ремонт с 1 до 4 августа.
Так эти власти празднуют день десантника?
В фонтаны опять пустят мочу?
proxozhij 02 августа 2018 | 01:06
День Полосатых Дебил.