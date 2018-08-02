Останкинский суд Москвы сегодня, как ожидается, примет решение по ходатайству об аресте трех сестер Хачатурян

Их обвиняют в убийстве своего отца.

Вопрос о мере пресечения должен был решиться еще на прошлом заседании, но гособвинитель не предоставил суду достаточных доказательств того, что девушки смогут оказывать давление на следствие, если их не отправить под арест. Трех сестер в возрасте 17,18 и 19 лет обвиняют в том, что они убили своего отца Михаила Хачатуряна. Тело мужчины обнаружили в минувшую пятницу со следами десятков ножевых ранений. Изначально девушки утверждали, что это была самооборона – их отец, находясь под действием наркотиков, якобы первый напал на них с ножом. Дело возбудили по статье «убийство», позже его переквалифицировали на более тяжкую статью – убийство группой лиц по предварительному сговору. Правоохранительным органам сестры заявили, что на преступление их подтолкнуло жестокое обращение с ними отца. По словам девушек, он избивал их, домогался, не пускал в школу, дома они фактически находились в положении рабынь. Сестры сразу признали свою вину.

В соответствии с выдвинутыми обвинениями старшим сестрам Хачатурян грозит до 20 лет лишения свободы, младшей – не более 10 лет