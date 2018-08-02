Z Архив новостей новости
5 1 6 513
00:04, 02 августа 2018

Останкинский суд Москвы сегодня, как ожидается, примет решение по ходатайству об аресте трех сестер Хачатурян

Их обвиняют в убийстве своего отца.
Вопрос о мере пресечения должен был решиться еще на прошлом заседании, но гособвинитель не предоставил суду достаточных доказательств того, что девушки смогут оказывать давление на следствие, если их не отправить под арест. Трех сестер в возрасте 17,18 и 19 лет обвиняют в том, что они убили своего отца Михаила Хачатуряна. Тело мужчины обнаружили в минувшую пятницу со следами десятков ножевых ранений. Изначально девушки утверждали, что это была самооборона – их отец, находясь под действием наркотиков, якобы первый напал на них с ножом. Дело возбудили по статье «убийство», позже его переквалифицировали на более тяжкую статью – убийство группой лиц по предварительному сговору. Правоохранительным органам сестры заявили, что на преступление их подтолкнуло жестокое обращение с ними отца. По словам девушек, он избивал их, домогался, не пускал в школу, дома они фактически находились в положении рабынь. Сестры сразу признали свою вину.
В соответствии с выдвинутыми обвинениями старшим сестрам Хачатурян грозит до 20 лет лишения свободы, младшей – не более 10 лет

Комментарии

1

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

andrang2 02 августа 2018 | 00:17

Начинается "Танец с саблями" Арама Хачатуряна

Самое обсуждаемое

Блоги

Посольство РФ в США: Нового мы не услышали, убедились, что партнеры живут в иной реальности «Администрация Трампа выпустила так называемую Крымскую декларацию. Одна ее часть гласит следующее: «Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, которых, как она заявляет, придерживается, и прекратить оккупацию Крыма»…

5 313 6 27019 26.07
Kкрым, сша, рф, политика, документы, события
Блоги

Ксения Собчак политик

От наших ссор выигрывает только власть Я призываю всех демократов, всех оппозиционеров, начиная с самой себя — если не объединиться, во что сегодня мало веры, то по крайней мере не ссориться, не ругаться публично…

5 190 6 16685 01.08
Kполитика, оппозиция, мнения, власть, выборы, мэрство
Интервью Разворот (утренний)

Мария Захарова гость: Мария Захарова глава департамента информации и печати МИД РФ

Я еще раз хотела бы подчеркнуть, что посольство не было уведомлено ими вообще об их приезде туда. И мало того, по линии Министерства иностранных дел в Москве мы тоже такой информации не получали…

5 101 6 11091 01.08
#слушать 05:10 8читать $скачать 1.2 МБ
Блоги

Сергей Цыпляев президент Фонда «Республика», член КГИ

Вопросы языкознания Сделает ли принятое решение Российскую Федерацию крепче и устойчивее? Нет. Можно ли это назвать мудрой национальной политикой? Однозначно нет. На ум приходит крылатая фраза: «Верещагин, не заводи баркас»...

5 117 6 13230 28.07
Kполитика, общество, языки, образование, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Никаких запретительных намерений у нас нет и в помине Это услуга, удобная населению и способствующая развитию туристической отрасли. Речь о том, чтобы юридически защитить права и интересы потребителей от неквалифицированных и недобросовестных производителей этих услуг…

5 120 6 13569 26.07
Kрф, визы, законодательство, госдума, мнения
Блоги

Митинг против пенсионной реформы и роста налогов В столичной полиции насчитали 2,5 тысячи участников митинга демократических сил. Заявителями согласованной акции стали либертарианцы, поддержали ее Алексей Навальный и «Яблоко»...

5 69 6 7956 29.07
Kмитинги, фото, акции, пенсии, москва, события
Блоги

Владимир Познер журналист

Если ты хочешь что-то изменить, то должен сам что-то сделать для этого Скажу несколько грубовато – не надо писать в лифте. Если вы не хотите, чтобы там пахло. Это во всем, это не какие-то там – выйти на улицу, на демонстрацию и что-то сказать. Нет, это просто – делать свое дело…

5 292 6 33786 26.07
Kобщество, государство, рф, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Здравоохранение завтрашнего дня Комфортные поликлиники, европейский check up и новые лекарства для профилактики инсультов…

5 44 6 5120 31.07
Kмедицина, москва, мнения
Блоги

Открытый список

Как террор стал «большим»: к годовщине массовых операций 1937-1938 81 год назад, 30 июля 1937 года, был подписан оперативный приказ под номером 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов»...

5 102 6 11842 30.07
Kрепрессии, память, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Отозвали из ГосДумы наш законопроект о необходимости аккредитации визовых центров Оставляем эту оголтелую кампанию на совести тех, кто ее организовал. Можем только посочувствовать гражданам, которых откровенно дезинформировали и запугали…

5 56 6 7164 28.07
Kполитика, визы, законодательство, мнения
Блоги

Людмила Чистякова генеральный директор агентства FoodFashionFirst

Как дожить до пенсионного возраста Следующее поколение будет без негатива относиться к пенсионному возрасту, потому что 63 года для них действительно будет достижимой цифрой. Отметкой, когда жизнь только начинается…

5 38 6 5032 31.07
Kспорт, здоровье, общество, пенсии, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Волынская резня. Война между поляками и украинцами Волынская резня. Война между поляками и украинцами Не зря мы с вами неоднократно высказывались по поводу нового польского закона, касающегося того, что можно, а что нельзя говорить о собственной истории…

5 58 6 7859 30.07
8читать ;смотреть
Kпольша, украина, законы, события
Голосование
Кого вы поддерживаете в конфликте Дмитрия Гудкова и Алексея Навального?
5 46 6 6183 31.07
Блоги

Рустам Курбатов директор школы

Надо ли русских детей учить нерусским языкам? Зачем учить язык, на котором не сдают Единого экзамена, говорят только в сельской местности и всё меньше и меньше людей? Это медленное вытеснение его, смерть его через несколько поколений

5 53 6 7269 27.07
Kязыки, образование, школы, чиновники, мнения
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Гудкову-Навальному: не ссорьтесь, мальчики, бесполезно! Они уже бьют друг друга смертным боем. Они устроили либеральный баттл. Когда оппозиция дерётся, гусары молчат. В смысле, власть. Они сами друг друга добьют, окончательно и бесповоротно…

5 68 6 9277 31.07
Kоппозиция, гудков, навальный, мнения
Блоги

Люся Штейн муниципальный депутат

Евгений Ройзман. Батарея — не панацея Если Евгений Ройзман считает себя либеральной фигурой, почему он пропагандирует бытовой фашизм? Почему он называет дееспособных людей, наших с вами братьев, сестер, детей – нарколыгами, говнокурами и скотами?..

5 71 6 10962 30.07
Kройзман, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Российская съемочная группа, по некоторым данным, была похищена и допрошена перед убийством Об этом сообщают центральноафриканские СМИ со ссылкой на источники…

5 0 6 27997
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Вот еще при Ельцине были воровские зоны и были красные. При Путине зоны отстроили, и вся Россия стала красной зоной. Причем не только внутри стен ГУЛАГа, но и снаружи. Мы все такая большая красная зона…

5 155 6 109281 28.07
#слушать 47:14 8читать $скачать 10.8 МБ
Голосование
Согласны ли вы с тем, что пенсионный возраст повышать нельзя?
5 94 6 22145 27.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Москва красная. Народ просто озверел от беспредела Сколько людей пришло? Есть разные оценки, по моим около 20 000 человек. А сколько не дошло? Много. Почему? А всё очень просто…

5 334 6 503301 29.07
Kполитика, митинги, кпрф, пенсии, общество, мнения
Блоги

+ На военно-морском параде в Петербурге десантный катер врезался в опору Благовещенского моста На военно-морском параде в Петербурге десантный катер врезался в опору Благовещенского моста Между тем, министерство обороны заявляет, что никаких инцидентов с кораблями во время парада не было…

5 251 6 123938 29.07
8читать ;смотреть
Kпетербург, парады, события, видео
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7151308
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3594954

Сегодня в эфире