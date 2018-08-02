Белый дом готов ввести пошлины размером 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов
О том, что президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю изучить вариант с повышением уровня пошлин с планируемых 10% до 25% заявил высокопоставленный чиновник американской администрации, его слова приводит РИА Новости.
Комментарии8
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mikhail_spb_ 02 августа 2018 | 00:14
А чем могут ответить китайцы?
metkijgarpun 02 августа 2018 | 00:40
mikhail_spb_: Многим. Например начать распродавать облигации.
tks 02 августа 2018 | 00:55
metkijgarpun: Себе в убыток? Больше Кисель-Соловьев-Мухтар-ТВ нюхайте ;)))
tom_tom 02 августа 2018 | 00:26
На России «журналисты» - только те, кто работает на Кремль.
Захарова: «Убитые приехали в Африку как туристы, их редакционные удостоверения были ПРОСРОЧЕНЫ».
ИХ ТАМ НЕТ - снова эта пластинка.
ltvjrhfn2 02 августа 2018 | 00:46
tom_tom:
страничку переверни, дура, здесь про то как рашкинская экономика подрывает миропорядок в области торговли писать надо..
fedor57 02 августа 2018 | 00:42
Китайский размер экономики сравним с американской. Трамп доиграется если Китай начнет отвечать мало не покажется.
jetsam 02 августа 2018 | 01:14
fedor57: и чего китай сделает?
свои товары перестанет штатам продавать и пошлет их в рф?
дык у рф даже на 1% от этого бабла не хватит....
пальмовое масло не намекает?
tks 02 августа 2018 | 00:53
Поздно. Китай уже сильнее Америки. Раньше надо было чесаться.