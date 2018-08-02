Погибшие в Центральноафриканской республике журналисты собирались снимать золотые прииски, о разработке которых, по неофициальным данным, договорилась Россия. Об этом пишет интернет-издание The Bell. Оно отмечает, что российские интересы в ЦАР представляет компания, которая связана с предполагаемым спонсором ЧВК Вагнера бизнесменом Евгением Пригожиным. Согласно этим сведениям, бойцы частной военной компании задействованы в охране и перевозке оборудования для добычи на месторождении. Съёмочная группа, в которую входили Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко в день гибели, 30 июля, предположительно направлялись на встречу с представителем ООН, который должен был помочь со съёмками приисков. Участники группы были убиты из автоматического оружия. Мотив и личности напавших на них людей пока неизвестны, сообщает Центр управления расследованиями, с которым сотрудничала съёмочная группа.

Убийство было спланировано, журналисты оказались в ловушке. Такое мнение в эфире «Эха» высказал политолог Глеб Павловский.

Павловский подчеркнул, что власти было невыгодно это расследование.