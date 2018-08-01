Старейшая в мире великая масонская ложа постановила не исключать из своих рядов тех, кто сменил пол на женский

Об этом сообщает ВВС. При этом в рекомендациях, изданных Объединённой великой ложи Англии говорится, что в силе остаётся правило, запрещающее принимать в ряды масонов женщин. Исключение сделано лишь для бывших женщин, сменивших пол на мужской.