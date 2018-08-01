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23:02, 01 августа 2018

Старейшая в мире великая масонская ложа постановила не исключать из своих рядов тех, кто сменил пол на женский

Об этом сообщает ВВС. При этом в рекомендациях, изданных Объединённой великой ложи Англии говорится, что в силе остаётся правило, запрещающее принимать в ряды масонов женщин. Исключение сделано лишь для бывших женщин, сменивших пол на мужской.

Комментарии

6

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exoxoexoxo 01 августа 2018 | 23:06

Масоны и педерасты одна семья ? Они тоже 40 лет бродили по пустыне ?

deda_cuki_danki 01 августа 2018 | 23:16

Неее ну то что жидо-массонское говно пидоры это как бы ни для кого не секрет , но то что они ещё и пидарасы , это новость

navsegda 01 августа 2018 | 23:36

deda_cuki_danki: Масонами были - Пушкин , Суворов , Карамзин , Чаадаев , Грибоедов , Гумилёв и многие другие . Эти гении тоже "жидо-масонское говно" и "пидары" ? А ты значит цвет русской нации ? )

deda_cuki_danki 01 августа 2018 | 23:42

navsegda: Ключевое слово : " были " . Не надо сваливать всё в одну кучу . А то вы "тАварисЧ" , сюда ещё куликовскую битву и войну между севером и югом приплетёте

savl_1 01 августа 2018 | 23:43

deda_cuki_danki:
Пидерастения укрепляет и сплачивает массонов.
Скоро и церковники издадут подобный закон.

jetsam 01 августа 2018 | 23:49

идут в ногу со временем.
не отстают.

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