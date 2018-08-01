Греческий футбольный клуб ПАОК в гостях одержал крупную победу над швейцарским «Базелем»
Ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов завершился со счётом 3:0. В третьем раунде ПАОК встретится с московским «Спартаком».
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Ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов завершился со счётом 3:0. В третьем раунде ПАОК встретится с московским «Спартаком».
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