Украинский боксёр Александр Усик отверг идею присвоить ему звание героя страны за победу над россиянином Гассиевым

Украинский боксёр Александр Усик отверг идею присвоить ему звание героя страны за победу над россиянином Муратом Гассиевым. Спортсмен сказал, что ему достаточно народного признания и не нужны звёзды, которые, как он выразился, раздаются кому попало. Усик после победы над Гассиевым в конце июля стал абсолютным чемпионом мира по боксу в первом тяжёлом весе.