Украинский боксёр Александр Усик отверг идею присвоить ему звание героя страны за победу над россиянином Гассиевым
Украинский боксёр Александр Усик отверг идею присвоить ему звание героя страны за победу над россиянином Муратом Гассиевым. Спортсмен сказал, что ему достаточно народного признания и не нужны звёзды, которые, как он выразился, раздаются кому попало. Усик после победы над Гассиевым в конце июля стал абсолютным чемпионом мира по боксу в первом тяжёлом весе.
Комментарии13
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testmeter 01 августа 2018 | 23:09
За это роспортянки его готовы уважать, хоть он и намылил морду лица их представителю
ua_bank 01 августа 2018 | 23:26
testmeter:
Уважаем вашего представителя за то, что плюнул в морду лица майданутым.
patrikk_1 01 августа 2018 | 23:29
Спортсмен сказал, что ему достаточно народного признания и не нужны звёзды, которые, как он выразился, раздаются кому попало...
За что ему Героя Украины, если А.Усик, насколько я помню, не признаёт Крым украинским, да и Марат Гассиев ему не враг никакой, в отличии от Петро Порошенко и Владимира Гройсмана. Не могу за него говорить, но по-моему он хрен положил на возню украинских националистов.
danko_voila 01 августа 2018 | 23:38
ua_bank: надо данко1 дать героиню Украины.
patrikk_1 01 августа 2018 | 23:41
danko_voila:
Украина уже не в моде. Даунке1 надо дать Героя Центрально Африканской Республики.
danko_voila 01 августа 2018 | 23:47
patrikk_1: точно. И похоронить торжественно в маями. Или на родите на кубанщине.
orlov_a_v 01 августа 2018 | 23:24
И это логично. Нормальные люди не принимают награды из рук бандеровских убийц.
eniro 01 августа 2018 | 23:28
Человек имеет свое мнение, которое многие, как в Украине так и за ее рубежом, разделяют. Что Вас удивляет?
kaplan911 01 августа 2018 | 23:28
Уважуха такому спортсмену, гражданину Украины и патриоту!
psychoanalytic 01 августа 2018 | 23:31
Я Русский, А Вы, наверное Украинец, давайте обойдемся без портянок и других оскорблений. Я уважаю Усика, за то, что он имеет свое мнение, и совершил поступок, достойный мужчины и спортсмена. Идею его наградить званием Героя, считаю бредом Премьера (Или Президента), в дуратском сне не приснится, что американскому (или еще какому) чемпиону по профессиональному боксу (любителей и олимпиады не беру), вручат высшую государственную награду.
И еще, тут игру наших футболистов многие обгадили, когда им ЗМС вручили. Играли ребята отлично для своего уровня, но, я бы их зауважал еще больше, если бы они отказались от звания ЗМС, со своим 5-8 местом.
pravdatut 01 августа 2018 | 23:35
Три российские биатлонистки с нового сезона будут выступать за сборную Украины.
Об этом заявил глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в комментарии на официальной странице сайта Biathlon.com.ua в Facebook.
За юниорскую сборную Украины выступят Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко.
По словам Бринзака, сейчас биатлонистки ожидают получения украинского гражданства.
fresh_breeze 01 августа 2018 | 23:36
Кличко, узнав об этом, забудет последние слова, которые ещё остались в его голове.
vyk_usguy 01 августа 2018 | 23:38
отказался принять награду от подонков, настоящий герой Украины!