На ликвидацию мусорной свалки Кучино в подмосковной Балашихе из бюджета направили более полутора миллиардов рублей
Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минприроды. Работы по рекультивации должны завершиться к концу следующего года.
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Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минприроды. Работы по рекультивации должны завершиться к концу следующего года.
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Комментарии6
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lager23 01 августа 2018 | 23:04
Вова сказал, Вова сделал!...... но ему, товарищи, нужно больше денег для " добрых дел"!
danko1 01 августа 2018 | 23:38
lager23: Мусорный бизнес по уровню доходов сопоставим с торговлей оружием и наркотиками.
Неспроста сейчас ближайшие к Путину его подельники им завладели.
По запутанным схемам деньги миллиардами в офшоры выводят, когда даже истинный владелец свалки неизвестен, да и другие не в России живут.
А расплачиваться за ликвидации свалок вместо них россияне будут.
andrang2 01 августа 2018 | 23:18
Но "ликвидацию мусора" никаких денег не жалко
mikhail_spb_ 01 августа 2018 | 23:20
А не маловато ли?
Ведь из полутора миллиардов направленных денег дойдёт миллионов 100, не больше.
ihtamnet 01 августа 2018 | 23:37
Может проще мусороперерабатывающий завод построить и тысячам человек дать работу? Эх, мячтыыы...
begly_ 01 августа 2018 | 23:40
Да хай он сгниет этот мусор. А деньги лучше потратить на благое дело - купить хороший домик в теплых морях где зимы нету, лодку приличную...