Завершена процедура опознания тел участников российской съемочной группы, погибшей в ЦАР
Завершена процедура опознания тел участников российской съемочной группы, погибшей в Центральноафриканской республике. Убитых Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко должны доставить на родину 4-го августа. Об этом сообщает «Центр управления расследованиями», с которым сотрудничала группа.
В своем сообщении в Фейсбуке центр подтверждает, что группа приехала в ЦАР по туристическим визам и не аккредитовывалась в российском посольстве и консульстве. Это было связано с объектом расследования – частной военной компанией Вагнера. Обращение к российским дипломатам в таком случае было бессмысленным, — говорится в сообщении. В центре также отмечают, что место, где произошла трагедия, находится в стороне от предполагаемого маршрута группы. Причины этого, как и мотив убийства, по-прежнему неизвестны.
Комментарии7
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natriichloridi 01 августа 2018 | 23:14
Михаил Борисович, не расстраивайтесь так. Чай не в первый раз... Они в ночных кошмарах снится не будут как те, которых еще раньше...
nelibermot19 01 августа 2018 | 23:34
natriichloridi: ему мэр города Петухов не снился, а эти тем более
natriichloridi 01 августа 2018 | 23:39
nelibermot19: Да там и до Петухова были еще, наверняка.
oo0oo 01 августа 2018 | 23:45
Деньги на похороны и помощь семьям погибших следует взыскать по суду с авантюриста Ходорковского, отправившего российских граждан на верную гибель. НЕГОДЯЙ!
kaplan911 01 августа 2018 | 23:24
Путинизм......убивает.
nelibermot19 01 августа 2018 | 23:38
kaplan911: главная ошибка путинизма - выпустить досрочно (помиловать) упыря Ходора, у которого уже не по локоть, а по плечи. Своровать миллиарды $ у русского народа, но зажать 300$ для исполнитей-журналистов на охрану. В этом все ходорковские.
begly_ 01 августа 2018 | 23:43
Интересно, Ходорковский на похороны приедет? У него же перед Россией вроде совесть очищена за 10 лет отсидки.