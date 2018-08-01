В Зимбабве военные открыли огонь по участникам протестов после выборов в парламент
Есть убитые и раненые. Погибли не менее трёх человек, сообщает агентство Рейтер. По предварительным данным, на выборах побеждает правящая партия. Оппозиция обвиняет её в фальсификациях и подкупе избирателей, передаёт Би-би-си.
Комментарии9
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ukradennaya_pensiya 01 августа 2018 | 22:36
Для подобного действа вовик и потратил налоги на бронебус для полиции.
nelibermot19 01 августа 2018 | 22:49
Зимбабвийская революция гидности, зимбаввийская небесная сотня
kondrat_vlad 01 августа 2018 | 23:39
nelibermot19: Не Мугабе ли удостоился визита и поцелуя от Путина? Говорят что лобызание продолжалось более минуты.
kottigr1 01 августа 2018 | 22:38
Путину ещё есть куда расти.. И в этом он может взять пример с Зимбабве.
По качеству дорог выше России оказались такие страны, как Бенин, Бурунди, Либерия, Сьерра-Леоне, Уганда, Танзания, Замбия, Кабо-Верде и другие экзотические государства.
По продолжительности жизни населения РФ опережают даже такие страны как Тринидад и Тобаго, Северная Корея.
По абсолютной убыли населения РФ находится рядом с Сомали, Центральной Африканской Республикой, Чад, Лесото, ЮАР, Свазиленд, Гвинея-Бисау.
По уровню финансирования здравоохранения Россию опережают Нигер и Алжир.
По количеству своих граждан, ищущих убежища в других странах Россия стоит рядом с такими "оазисами" как Сирия и Афганистан.
По уровню коррупции РФ рядом с Гондурасом.
По уровню экономической свободы РФ стоит в одном ряду с такими странами как Непал, Лесото, Алжир, Лаос, Ангола...
nelibermot19 01 августа 2018 | 22:53
kottigr1: скажи мне, мудило кастрюлеголовое, в какой стране мира можно убить писателя из пистолета в центре столицы, и шо бы его (убийцу) отпустили без всякого суда и следствия под натиском отмороженных нациков? Тут даже Сомали репу почешет, возможно ли такое у нас?
lager23 01 августа 2018 | 23:00
nelibermot19: не вякай, кремлебот, на жаре ваша вонь и так нестерпима!
deda_cuki_danki 01 августа 2018 | 22:59
kottigr1: Называть Великую Украину Зимбабве , это явное оскорбление , для Зимбабве ))) ГЫГЫГЫГГЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
deda_cuki_danki 01 августа 2018 | 23:01
kottigr1: nelibermot19: мудило кастрюлеголовое чешет пустую репу , оно в раздумьях , что ответить .
kondrat_vlad 01 августа 2018 | 23:37
Зимбабве это то что Путин хочет построить в РФ. Он и Мугабе друзья-побратимы, почти любовники.