Полиция ООН направилась на место гибели российской съемочной группы в Центральноафриканской республике
Сотрудники присоединяются к расследованию. Об этом сообщает агентство ТАСС. Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской республике 30-го июля. Обстоятельства при которых это произошло, до сих пор неизвестны.
Комментарии8
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ukradennaya_pensiya 01 августа 2018 | 22:34
Про ЧВК снимали? То есть ихтамнетов? Ну-ну. Сразу ясно, кто их отправил червей кормить. Тот же, кто убил Политковскую, Немцова и многих других.
Вонючие ватники и нестиранные портянки, вас уже мобилизовали отмазывать в комментах убийцу? Давайте, начинайте кукарекать, мол, это карлику невыгодно и тд и тп))))
P.S.
— Убитые журналисты сообщили нам имена своих убийц в названии своего не снятого фильма.
— А как они его назвали?
— "РУССКИЕ НАЁМНИКИ".
skakol 01 августа 2018 | 22:43
ukradennaya_pensiya: А-а в Африке реки вот такой ширины!
А-а в Африке горы вот такой вышины!
А-ах, крокодилы, бегемоты,
А-ах, обезьяны, кашалоты,
А-ах, и зеленый попугай!
А-ах, и зеленый попугай!
А-а в Африке реки вот такой ширины!
А-а в Африке горы вот такой вышины!
А-ах, крокодилы, бегемоты,
А-ах, обезьяны, кашалоты,
А-ах, и зеленый попугай!
А-ах, и зеленый попугай!
novyrusich 01 августа 2018 | 22:50
skakol: ты точно идиот? Да? ну и хорошо.
Конечно, мусульманские т6еррористы к убийстуву непричкастны.
Они сволочи и твари, но это убийство было не в их инте5ресакх.
Реакция росвсийсого МИДа и кремлинов более чем сдержанная. а у портянок радостная, показывает кто был заинтересован в том, что заткнуть рты журналистам.
skakol 01 августа 2018 | 22:53
novyrusich: Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите в Африку,
В Африку гулять!
В Африке акулы,
В Африке гориллы,
В Африке большие
Злые крокодилы
Будут вас кусать,
Бить и обижать,-
Не ходите, дети,
В Африку гулять.
В Африке разбойник,
В Африке злодей,
В Африке ужасный
Бар-ма-лей!
Он бегает по Африке
И кушает детей -
Гадкий, нехороший,
Жадный Бармалей!
exoxoexoxo 01 августа 2018 | 22:59
===="ukradennaya_pensiya: Тот же, кто убил Политковскую, Немцова и многих других. "======Что, опять оппозиция устроила сакральные жертвы ? Такое дерьмо как немцов и политковская не жалко. А в съёмочной группе были честные ребята.
neyexo 01 августа 2018 | 22:55
Почему все Шарли так боятся комментариев на посты МБХ?
Все же хотят выразить любовь и уважение
salut__521 01 августа 2018 | 23:00
//Обстоятельства при которых это произошло, до сих пор неизвестны.//
И не будут известны. Не для того вагнеровцы журналистов убивали тёмной ночью на чужой земле, чтоб потом все подряд обстоятельствами козыряли. Кегебисты на этом собаку съели...
kaplan911 01 августа 2018 | 23:36
Бандиты рулят в верхах страной. Вертухаи по жизни.
Вон что чинят.....
Мало сомнений в том, что убиты они вагнеровцами.
А что такое ЧВК ?!
Это ДЕТИЩЕ ПУТИНИЗМА.
И при этом по словам отца-создателя ЧВК, почему-то руки по локоть в
крови у МБХ......и Обама почему-то ЧМО