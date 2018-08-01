Полиция ООН направилась на место гибели российской съемочной группы в Центральноафриканской республике

Сотрудники присоединяются к расследованию. Об этом сообщает агентство ТАСС. Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской республике 30-го июля. Обстоятельства при которых это произошло, до сих пор неизвестны.