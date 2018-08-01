Суд в Краснодаре отменил наказание для пяти участников акции «Он нам не царь»

Их обвиняли в неповиновении полиции и нарушении правил проведения публичного мероприятия. Дела отправлены на пересмотр, сообщили «Эху Москвы» в Международной правозащитной группе «Агора». Дела были прекращены из-за июльского постановления Верховного суда, согласно которому задержанным за участие в несанкционированном митинге нельзя предъявлять обвинение в неповиновении полиции.