Суд в Краснодаре отменил наказание для пяти участников акции «Он нам не царь»
Их обвиняли в неповиновении полиции и нарушении правил проведения публичного мероприятия. Дела отправлены на пересмотр, сообщили «Эху Москвы» в Международной правозащитной группе «Агора». Дела были прекращены из-за июльского постановления Верховного суда, согласно которому задержанным за участие в несанкционированном митинге нельзя предъявлять обвинение в неповиновении полиции.
Комментарии5
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kottigr1 01 августа 2018 | 22:36
Дела направленны на пересмотр.. Сейчас обвинят в нападении на полицию, причинение служителям "закона" неизгладимых моральных страданий.. Подведут под статью.
kir_pich_101 01 августа 2018 | 22:40
kottigr1: Запросто. Но незамеченным или на тормозах такие дела не проходят.
Вертухаи царьковы сами подбзехивают, им первым висеть, если что.
mikhail_spb_ 01 августа 2018 | 22:39
Пусть сначала дадут ответ на вопрос - он нам царь или не царь?
danko_voila 01 августа 2018 | 22:49
mikhail_spb_: вам данко1 царица юморной тролль.
deda_cuki_danki 01 августа 2018 | 23:28
mikhail_spb_: kir_pich_101: kottigr1: вонючки , лохматый на вас ЛОХах денег намыл и свинтил за океан . Кто ж вам ущербным теперь отслюнявливать будет ? Вот например бабка данка сбежала вслед за лохматым . Вы одни придурки здесь остались ГЫГЫГЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ