Адвоката заключённого, избитого в ярославской колонии предупредили о недопустимости разглашения материалов дела

Защитнику Евгения Макарова Якову Ионцеву позвонил человек, который представился следователем. После того, как он сказал о недопустимости распространения сведений, связь прервалась, пишет «Новая газета». Фонд «Общественный вердикт» после этого звонка готовит жалобу в Следственный комитет.