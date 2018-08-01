Адвоката заключённого, избитого в ярославской колонии предупредили о недопустимости разглашения материалов дела
Защитнику Евгения Макарова Якову Ионцеву позвонил человек, который представился следователем. После того, как он сказал о недопустимости распространения сведений, связь прервалась, пишет «Новая газета». Фонд «Общественный вердикт» после этого звонка готовит жалобу в Следственный комитет.
Комментарии6
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mikhail_spb_ 01 августа 2018 | 22:35
Видимо, пытки и избиения заключённых в гулаге - это гостайна?
ihtamnet 01 августа 2018 | 22:43
Гостайна покрытая мраком...
aleko_1 Александр Королев 01 августа 2018 | 23:26
ihtamnet: A to и адвоката побьют.
lager23 01 августа 2018 | 22:52
Тюремщики очень переживают...., они солидарны, как никогда!
oldcitizen 01 августа 2018 | 23:01
Только сегодня узнал, что маршал Блюхер был насмерть забит на допросе. Вот это была гостайна! А теперешние клоуны пытаются соответствовать.
sharko_2 01 августа 2018 | 23:08
Неразглашение объявляется под подписку. Зачем реагировать на телефонный звонок?