Кандидат в мэры Москвы Кумин призвал Навального поддержать его кандидатуру в случае возникновения второго тура

Кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» призвал Алексея Навального поддержать его кандидатуру в случае возникновения второго тура.

«Считаю, что Алексей Навальный — это яркий и мощный политик, имеющий в Москве силу и авторитет. Я считаю, что поддержать меня — это был бы со стороны Навального шаг очень верный и правильный. Обращаюсь к Навальному, к Митрохину, Явлинскому — надо поддержать», — сказал он.

По словам В.Кумина, политическим силам необходимо объединиться в борьбе против мэрии и политики действующих властей.

«Считаю, что при появлении второго тура, сотрудничество с Навальным неизбежно. Я надеюсь, что он проведет консультации со мной о поддержке. Нам это надо, потому что мы все против мэрии, мы против политики действующей власти, мы против того, что происходит в Москве. В прошлые выборы мэра столицы за Навального и Мельникова голосовали те, кто против Собянина, в совокупности — это 40% московского населения. Если 40% за меня проголосуют — это второй тур», — отметил он.