Сенат США одобрил оборонный бюджет страны на следующий год
Это 716 миллиардов долларов, — сообщает агентство ТАСС.
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Это 716 миллиардов долларов, — сообщает агентство ТАСС.
Посольство РФ в США: Нового мы не услышали, убедились, что партнеры живут в иной реальности «Администрация Трампа выпустила так называемую Крымскую декларацию. Одна ее часть гласит следующее: «Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, которых, как она заявляет, придерживается, и прекратить оккупацию Крыма»…
Комментарии3
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olegleon 01 августа 2018 | 22:08
ну с таким бюджетом сразу понятно, что США только защищаться собираются )))
drgonish 01 августа 2018 | 22:13
Нищеброды. У нас на дороги больше тратят.
mikhail_spb_ 01 августа 2018 | 22:13
А если эти деньги загрузить в бомбардировщики, а затем сбросить их на Россию?