Европейский Университет, возможно, наберет студентов на следующий учебный год

Комиссия Рособрнадзора выдала ВУЗу положительное заключение, он предполагает получить лицензию в конце лета. Вместе с этим у Европейского будет и новый ректор.

Эксперты Рособрнадзора не выявили нарушений и констатировали, что материальная база частного ВУЗа соответствует государственным и местным требованиям, у него есть разработанные и утвержденные образовательные программы, а также специальные условия для студентов с ограниченными возможностями здоровья, рассказал «Эху Москвы» ректор Европейского Университета Николай ВахтИн.

Николай Вахтин покинет должность ректора Европейского Университета в конце месяца. У него истекает срок контракта, это место займет проректор Вадим Волков. Проверять ВУЗ начали в позапрошлом году по инициативе Виталия Милонова, тогда он был депутатом городского парламента. Ему, якобы, пожаловались студенты на нарушение учебных планов и на то, что их, цитата «заставляют писать работы на тему защиты сексменьшинств и прочих чертей и бесОв». В итоге Рособрнадзор отозвал у Европейского Университета лицензию на обучение студентов. Их перевели в другие учебные заведения. Когда все претензии ведомства Европейский в срок устранил, ему аннулировали разрешительную документацию. Тогда же комитет имущественных отношений Петербурга разорвал с Университетом договор аренды на здание особняка Кушелева-Безбородко из-за нарушения охранных обязательств. После долгих споров с властями ВУЗ приобрел другое здание и запросил у Рособрнадзора новую лицензию, однако снова получил отказ. И только с четвертой попытки Европейский, возможно, получит лицензию.

Проблемы Европейского Университета лежат в политической плоскости. Так считает петербургский историк и публицист Лев Лурье.

Европейский университет учредили почти четверть века назад, он работает как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам. Его попечительским советом руководит глава Счетной палаты Алексей Кудрин.