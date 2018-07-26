Российскую съемочную группу, погибшую в ЦАР, по некоторым данным убили после допросов и пыток

Такую версию, по крайней мере, приводят источники местных СМИ.

Допрашивали и пытали трех погибших журналистов боевики отряда одного из лидеров мусульманской повстанческой группировки «Селека». Так утверждает источник центральноафриканского сайта Palmarescentrafique.com. По его данным, журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко захватили на полпути между городами Кага-Бандоро и Сибю. Кроме того, сайт приводит фотографию убитых журналистов, подлинность которой подтвердил The Bell главред «Центра управления расследованиями» Андрей Коняхин. Он сообщил, что на снимке изображены Джемаль и Расторгуев. Между тем ранее водитель, перевозивший журналистов и выживший в результате нападения, утверждал, что россияне погибли на месте в результате засады. Одновременно в посольстве России в ЦАР заявили, что продолжают считать ограбление основной версией расстрела съемочной группы. В дипмиссии также отмечают, что водителя продолжает допрашивать местная жандармерия.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в понедельник вечером. В «Центре управления расследованиями» сообщили, что они работали над материалом о деятельности наемников из ЧВК Вагнера.

Группировка «Селека» отвергла причастность к нападению на россиян. Об этом пишет газета «Монд». «Наших людей в этой области нет», — сказал представитель «Селеки» в интервью изданию.

В свою очередь представители ООН, участвующие в расследовании обстоятельств гибели трёх российских журналистов в Центральноафриканской республике сообщили, что пока не могут подтвердить информацию о допросе и пытках. Они пока не располагают информацией о том, что предшествовало гибели, сообщает агентство ТАСС.

Убийство россиян, занимавшихся расследованием деятельности ЧВК Вагнера, по всей вероятности, было спланировано. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политолог Глеб Павловский.

Он добавил, что Центральноафриканская республика — это зона интересов России. Политолог подчеркнул, что власти было невыгодно подобное расследование.