Эксглавред: Издатель «Форбс», требуя от сотрудников отчеты за отсутствие на месте, пытается повлиять на редакцию

У журналистов российского «Форбс» стали требовать отчеты о причинах отсутствия на работе, как сообщают «Открытые медиа». Подобными действиями издатель пытается «преподать урок и повлиять на редакцию». Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» бывший главный редактор «Форбс» Николай Усков.

«Это непосредственно связано с историей снятия статьи о братьях Магомедовых, с обращением Мазурина (и.о. главного редактора – ЭМ), и редакции в прокуратуру, также с обращением редакции к американским правообладателям бренда с требованием разобраться в ситуации. Это своего рода, я надеюсь, пока воспитательная мера, хотя ожидать от этого можно всего», — сказал он.

Н.Усков полагает, что цель издателя журнала «Форбс» (Александр Федотов — ЭМ) – «заменить всех профессиональных редакторов, которые много лет делают этот журнал». «Цель издателя — заменить этих профессиональных людей на каких-то «мартышек», которые будут писать то, что издателю будет угодно», — отметил он.

Н.Усков выразил надежду, что в ситуацию все же вмешаются американские правообладатели.

«Мне хочется верить в то, что на определенном этапе американские правообладатели все-таки вмешаются и отзовут лицензию. Мужества редакторам и корреспондентам «Форбс» не занимать, журналисты они серьезные и будут отстаивать свои права, как того требует вера в справедливость и добро. Господин Федотов находится в плачевном состоянии, и компания на грани банкротства, и я очень надеюсь, что все это как-то само рассосется», — заключил он.