Украинский боксер Александр Усик, победивший россиянина Мурата Гассиева, попросил не давать звание Героя Украины

Спортсмен сказал, что для своего народа и так является героем, и именно это является признанием, «а не звезды, которые раздаются кому попало». Дать Усику звание Героя Украины предложил премьер Владимир Гройсман, назвавший победу боксера в финале Всемирной суперсерии исторической.

Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.