Украинский боксер Александр Усик, победивший россиянина Мурата Гассиева, попросил не давать звание Героя Украины
Спортсмен сказал, что для своего народа и так является героем, и именно это является признанием, «а не звезды, которые раздаются кому попало». Дать Усику звание Героя Украины предложил премьер Владимир Гройсман, назвавший победу боксера в финале Всемирной суперсерии исторической.
Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.
Комментарии33
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ukradennaya_pensiya 01 августа 2018 | 21:40
А кадырка за убийство русских из рук сбившего боинг и автора терактов в метро и беслане от звезды не отказался.
asokol 01 августа 2018 | 21:45
«Усик, победивший россиянина Мурата Гассиева, попросил не давать звание Героя Украины»
Это он сделал нарочно из ненависти к Великой России и чтобы обидеть наших героически геройских футболёров. Не выйдет! Роисся, вперде!
boseal 01 августа 2018 | 21:54
asokol: К России сей боксер как раз таки относится нормально, а вот на собственных недалеких насмотрелся. Я про тех, кто по украинскому ТВ усиленно обсуждал неподобающе спокойное поведение Усика после боя - дескать про Крым и Донбасс не начал орать.
antiboh 01 августа 2018 | 22:02
asokol: да-да-да..
))
sandr 01 августа 2018 | 22:04
asokol: "обидеть наших героически геройских футболёров. Не выйдет! Роисся, вперде!"
Да, вперде! По количеству разнообразных героев и высоких званий, в том числе, на погонах, и по количеству миллиардеров среди окружения высшего лица.
tremens_delirium 01 августа 2018 | 22:12
sandr: ✄ По количеству разнообразных героев и высоких званий, в том числе, на погонах, и по количеству миллиардеров среди окружения высшего лица. ✄
Аsokol, он же матрос Кошкин, имеет множество титулов и званий.
Навскидку:
Великий русский матрос
Великий русский п...с
Генерал-лейтенант
Родственник по собачьей линии со Л.Д.Троцким
Великий русский пират Ворда
deda_cuki_danki 01 августа 2018 | 21:53
ukradennaya_pensiya: вонючка , я так понимаю это всё на что ты способен . ты поднатужься , может ещё какой перл выпердишь
zularin12 01 августа 2018 | 21:40
Усик молодец.
Кстати, впечатления британцев об Украине.
Эван и Эйдон — коренные британцы. Вместе друзья работают в крупной компании, которая начала подумывать о работе с Украиной после введения анти-российских санкций. Всё это время они думали, и теперь отправили двух своих представителей «разведать обстановку».
О приезде мужчин никто не знал, поэтому они представились как обычные туристы, которые захотели посмотреть на «новую Европу».
zularin12 01 августа 2018 | 21:43
Цель их визита была именно такова. В принципе, они особо и не соврали, потому как и правда они ехали для того, чтобы узнать — что это за страна, и можно ли с ней вообще работать.
Эван и Эйдон представляли себе Украину примерно одинаково. Они не много знали об этом государстве. Только то, что этот народ исходит из русского. Поэтому они были уверены, что примерно увидят в Киеве то же, что и в Москве, просто немного в других масштабах, так как страна поменьше. Но, оказалось, что ничего общего эти страны между собой не имеют.
«Мы очень разочаровались, когда увидели Киев. Честно говоря, город не очень похож на столицу Европейского государства. Кроме того, не успели мы пробыть там пары часов, как нас чуть не избили бандиты, которые шли с украинскими флагами. Интересно, что полиция просто смотрела на это всё, да ещё и поинтересовалась у этих людей — не помочь ли им?» — рассказал Эван, который за год в России научился немного понимать русский, а соответственно — и украинский.
В общем, англичанам хватило всего пару дней, чтобы понять — бизнес в этой стране вести смысла нет. Но больше всего их забеспокоило другое.
«Как вообще можно принимать такой народ в Европу? Они не цивилизованные! У них по улицам бегают дикари, которые всеми управляют. Как можно было открыть им безвизовый режим? Что, скоро и у нас такие люди будут бегать? И самое важное — из-за такой страны мы лишились огромнейшего российского рынка?» — недоумевал Эйдон.
В общем, британцы сделали свои выводы, и поняли, что мир ради этой страны рушится зря. Они так и написали в отчете руководству, что нужно дружить с Россией — продвинутым государством.
testmeter 01 августа 2018 | 21:45
zularin12: Тю... всего то делов. Даже не распяли в трусиках
kottigr1 01 августа 2018 | 21:49
zularin12: Странно, что хохлы не сожрали британцев Эвана и Эйдона как замерзших снегирей.. Досадная недоработка ГавНьюз.. Нужно было концовку этой истории придумать по-трешовей..
olegleon 01 августа 2018 | 21:59
kottigr1: а теперь посмотри ВВП/чел Украины и Британии и расскажи сказку )))
kottigr1 01 августа 2018 | 22:03
olegleon: Вы ВВП по утрам на хлеб мажете или сразу на бутерброд кусками кладете ?
Если к бомжу приплюсовать Т-90, то какой у них вместе ВВП получится ?
deda_cuki_danki 01 августа 2018 | 22:09
kottigr1: testmeter: А что вас так удивляет ? Свиней надо держать в свинарнике , а диких свиней в зоопарке
testmeter 01 августа 2018 | 22:16
deda_cuki_danki: Вот и сиди себе где тебе лучше по статусу
don_ballon 01 августа 2018 | 22:10
zularin12: Спасибо, давно так не ржал. надо же, портянка разродилась таким длинным полотенцем, высосала из пальца "даух британцев" с именами из детского фэнтэзи и ждёт премии, очевидно. Украина открытая страна (безвиз для ЕС) и в Великобритании без сопливых знают её реалии. Ну, а Киев просто маленький Париж.
parasuk_ 01 августа 2018 | 21:44
zularin12: американцы тоже написали. Примерно так: украинцы это сельские дурачки, которые надевают свои вышиванки под итальянские пиджаки и так ходят в свой парламент. Где вместо обсуждения законов целый день распевают свой заунывный гимн
deda_cuki_danki 01 августа 2018 | 22:05
zularin12: Ага , ты ещё не забудь написать как на финале кубка Европы британским болельщикам ( не фанатам ) в новой "цеевропы " морды набили цеевропейские дебилы
parasuk_ 01 августа 2018 | 21:40
Кому попало и кто попало :) Хазарин гройсман правит киевским каганатом, а глупые хохлы считают это true украинской властью
kottigr1 01 августа 2018 | 21:52
parasuk_: Путин вон вообще россиян обещает бесплатным валежником накормить, как он это уже сделал накормив их пальмовым маслом и фуражным хлебом.. И ничего.. Терпят. Многим даже нравится..
parasuk_ 01 августа 2018 | 21:55
kottigr1: Тем временем на украинде акция прикрути начала распространяться на воду. Прощай немытая окраина ;)
kottigr1 01 августа 2018 | 21:59
parasuk_: Рад Вашему оптимизму..
Когда Вам будут в ОВД "Дальнем" бутылку из под шампанского забивать, для Вас наверняка станет анестезией и то что во Французской Полинезии по сию пору случаются случаи каннибализма ? Расслабитесь и постараетесь получить максимум удовольствия ?
parasuk_ 01 августа 2018 | 22:02
kottigr1: Это вы сейчас украинду с французской полинезией сравнили? Смело, но полинезийцы обидятся ;)
kottigr1 01 августа 2018 | 22:05
parasuk_: Вряд ли.. Полинезийцы в отличии от россиян не обидчивые..
parasuk_ 01 августа 2018 | 22:09
kottigr1: Они приличные папуасы, а не туземцы с порашкиной орды.
valian0822 01 августа 2018 | 21:53
parasuk_: это вами правит монголоид, хищный и жадный, как и его предки
zibex 01 августа 2018 | 21:42
А никто и не собирался давать
testmeter 01 августа 2018 | 21:47
zibex: Гройсман просто на радостях в эмоциональном порыве брякнул, а российские портянки до сих пор обсуждают.
liquidsky__ 01 августа 2018 | 21:44
"звезды, которые раздаются кому попало"
эк он звание укрогероя припечатал заодно )
janychar 01 августа 2018 | 21:46
И правильно. И так же должны были поступить российские футбольные сборники.
tremens_delirium 01 августа 2018 | 22:04
Оттенки зрады.
Александр Усик показал, как отдыхает в Крыму после боя с Муратом Гассиевым
Фото и видео с отдыха украинского боксера появилось в социальных сетях. На общей странице Александра Усика и Василия Ломаченко - Lomus_17 в Instagram выложено видео, на котором он играет в футбол с мальчишками.
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Не удивлюсь, если вскоре получит российское гражданство. Чуток ещё его потравят на Украине...
tremens_delirium 01 августа 2018 | 22:07
"Не надо абсолютно ничего мне давать, потому что я ничего у вас не прошу. Я прошу вас просто не мешать мне идти тем путем, по которому меня ведет Всевышний. Не мешайте. Это лучшая поддержка, которую вы можете сделать для меня. Герой. Не нужны мне никакие звезды!“, - сказал Усик.
Он также поддержал участников Крестного хода УПЦ Московского патриархата, добавив, что “пусть люди идут молиться, это же прекрасно".
Во время пресс-конференции боксер благосклонно высказался относительно пророссийского видеоблоггера Анатолия Шария. Когда одна из журналисток сказала, что она с "интернет-канала" Шария, Усик ответил, что "Анатолий - красавчик, видел, как он их растыкивает".
asokol 01 августа 2018 | 22:09
tremens_delirium:
А теперь, вонючка, расскажи нам про свою Эстонию и как там эстонские власти лично тебя имеют во все дыхательные и пихательные пути. Мы тебя слушаем.