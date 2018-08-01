Федеральная резервная система США не стала повышать ключевую ставку
Она по-прежнему не превышает 2%. Решение было принято единогласно и совпало с прогнозами подавляющего большинства экономистов и участников рынка.
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Она по-прежнему не превышает 2%. Решение было принято единогласно и совпало с прогнозами подавляющего большинства экономистов и участников рынка.
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Комментарии6
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ukradennaya_pensiya 01 августа 2018 | 21:38
Сколько себя помню Америка загнивает и доллар скоро рухнет. А в Рассеюшке все реформы и реформы...
novyrusich 01 августа 2018 | 21:53
ukradennaya_pensiya:
как сказал умный человек: "Америка всегда катится в ад, но вечно останавливается на полпути"
nikmart001 01 августа 2018 | 22:00
ukradennaya_pensiya: Мой юный друг, загнивает не доллар, а мировая долларовая система, на смену доллару уже идут такие валюты как евро, юань и рубль. Знал бы ты, что даже Европа сейчас не имеет прав покупать нефть за евро, а только за доллары, но скоро этому настанет конец и нефть станут покупать и за евро и за юани. Вот это и будет разрушением долларовой системы. А доллар в Америке он никуда не денется. В мире его постепенно будет все меньше.
raffal 01 августа 2018 | 22:14
nikmart001: ...на смену доллару уже идут такие валюты как евро, юань и рубль
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Ну, а теперь, факты:
Доля резервов центробанков мира в US$ выросла за год с 62,4% до 63,0%.
Доля € в резервах центробанков мира снижалась до 22,2% по сравнению с 22,6% в начале года.
Доля китайского юаня в мае - 1,8 % мировых платежей, согласно SWIFT. Это на 20,4% меньше, чем в апреле.
Доля российского рубля, с учётом статистической погрешности, около нуля. В мировой торговле ₽ это пустое место.
Так что, никто не идёт на смену USD, ни малейшего симптома "разрушения долларовой системы" и в мире доллара становится только больше.
asokol 01 августа 2018 | 22:14
nikmart001: «на смену доллару уже идут такие валюты как... рубль»
Аааааа!!!! Абассака! А говорят, что тупые и вонючие портянки шутить не умеют! Ахахахахаха!!! Щас уссусь!
echo_insanity 01 августа 2018 | 22:17
"Федеральная резервная система США не стала повышать ключевую ставку..."
А почему? Ведь достигнут ТАКОЙ экономический рост! Трамп об этом все уши прожжужал в твиттере... А может рост липовый? Нет?