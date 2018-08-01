ФСБ в Калининградской области отчиталось о задержании 9-ти предполагаемых вербовщиков ИГ

ФСБ в Калининградской области отчиталось о задержании 9-ти предполагаемых вербовщиков террористической группировки «Исламское государство»*. Как сообщает агентство «Интерфакс», в отношении четверых возбудили дела. По каким статьям, не уточняется. В отношении остальных проводится проверка. Во время обысков у предполагаемых вербовщиков нашли огнестрельное оружие, гранату, патроны и религиозную литературу.

* (прим.ред.: организация запрещена в России)