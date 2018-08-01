ФСБ в Калининградской области отчиталось о задержании 9-ти предполагаемых вербовщиков ИГ
ФСБ в Калининградской области отчиталось о задержании 9-ти предполагаемых вербовщиков террористической группировки «Исламское государство»*. Как сообщает агентство «Интерфакс», в отношении четверых возбудили дела. По каким статьям, не уточняется. В отношении остальных проводится проверка. Во время обысков у предполагаемых вербовщиков нашли огнестрельное оружие, гранату, патроны и религиозную литературу.
* (прим.ред.: организация запрещена в России)
Комментарии7
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jetsam 01 августа 2018 | 21:37
в Калининградской области?
кого там вербовать, интересно. там же 99% за.
kottigr1 01 августа 2018 | 21:46
jetsam: Ждем стахановских реляций о побитии рекорда по задержанию от регионального ФСБ с Земли Франца-Иосифа.. Нужно поднимать планку !
asokol 01 августа 2018 | 21:48
kottigr1:
Нет, ждем задержания гр. Пригожина, поскольку по сути он делает то же самое, что и арестованные в Янтарном краю вербовщики.
balamuto 01 августа 2018 | 21:45
Хорошие специалисты по приготовлению шаурмы, эти узбеки..
kanym 01 августа 2018 | 21:45
Хотелось услышать о задержании вербовщиков в Кремле. Ути-пути, как жизнь молодая?
andre_klimov 01 августа 2018 | 21:54
Калининградская область - это и есть "дальние рубежи"?
b054026 01 августа 2018 | 22:09
А вербовщиков в запрещенные в России ЧВК, например в "ЧВК Вагнера", сколько задеpжано?