Заключенные забайкальской исправительной колонии №5 обвинили охранников в пытках
По их словам, сотрудники ФСИН избили их после поражения сборной России в матче с Хорватией на Чемпионате мира по футболу. Они были расстроены проигрышем и пьяны. Об этом сайту «Медуза» рассказали юристы, сотрудничающие с правозащитной организацией «Зона права». Они предоставили копии актов опроса заключенных. Один из пострадавших рассказал, что в издевательствах участвовали не менее 5-ти сотрудников ФСИН. Они избили несколько человек.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ukradennaya_pensiya 01 августа 2018 | 21:36
Концентрация дерьма в путинском царстве такова, что невозможно скрывать.
morganafata 01 августа 2018 | 21:38
Так первый заместителя директора ФСИН Анатолий Рудый в первый же день заявил, что это их постоянная практика, а кто против, то применят стандартную практику.
zurich_106 01 августа 2018 | 21:40
Руководство ФСИН горе-контролеров обязательно накажет, но как полагается не за избиения, а за то что это стало новостью, что расценивается как залет.