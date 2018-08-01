Суд в Сыктывкаре арестовал бывшего замдиректора компании «Комиэнерго» Дмитрия Вылегжанина

Его задержали по подозрению в получении откатов на общую сумму свыше 13-ти миллионов рублей, — пишет газета КоммерсантЪ. Заседание прошло в закрытом режиме. Решение о заключении под стражу суд мотивировал тем, что у Вылегжанина есть загранпаспорт и билеты для того, чтобы выехать с территории республики Коми.