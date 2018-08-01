Суд в Сыктывкаре арестовал бывшего замдиректора компании «Комиэнерго» Дмитрия Вылегжанина
Его задержали по подозрению в получении откатов на общую сумму свыше 13-ти миллионов рублей, — пишет газета КоммерсантЪ. Заседание прошло в закрытом режиме. Решение о заключении под стражу суд мотивировал тем, что у Вылегжанина есть загранпаспорт и билеты для того, чтобы выехать с территории республики Коми.
Комментарии2
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cobakevich 01 августа 2018 | 21:44
Родину продал сволочь !
Да таких начальников Комиэнерго в каждой области пачками можно брать, и у всех откатов на милллиарды можно найти, особенно если сверить доходы с расходами.
А уж этот член партии наверняка давно прикупил виллу на Средиземном море, куда и собрался бежать иуда !
zurich_106 01 августа 2018 | 21:49
ТАСС с утра заливал про арабскую речь, хотя нет никаких арабов в коалиции Селека, это местные ополченцы-мусульмане, да и Орхана они скорее всего стали бы защищать а не устраивать на него засаду.