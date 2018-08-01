Группировка «Селека» отвергла причастность к нападению на россиян в Центральноафриканской республике

Об этом пишет газета «Монд». О том, что к нападению на россиян могут быть причастны представители мусульманского повстанческого движения сообщало агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Центральноафриканской республики.

Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской республике два дня назад. Они снимали фильм о работе ЧВК Вагнера.