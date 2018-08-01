Житель Краснодара выиграл в лотерею почти 75 миллионов рублей
Как сообщает агентство РИА Новости, мужчина узнал о своем выигрыше накануне. Лотерейный билет он купил за 400 рублей.
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Как сообщает агентство РИА Новости, мужчина узнал о своем выигрыше накануне. Лотерейный билет он купил за 400 рублей.
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Комментарии7
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sasass 01 августа 2018 | 21:07
Осечку дал Российский "лохотрон" ....
sab171 01 августа 2018 | 21:10
sasass: значит не выплатят, билет фальшивый оказался.
vasyakirin 01 августа 2018 | 21:11
sasass: С женой Цапка расплатились...
ugiazov 01 августа 2018 | 21:11
Думаю, его попросят поделиться.
lapin100 01 августа 2018 | 21:20
Не жилец!
jetsam 01 августа 2018 | 21:26
а фамилия его не дерипсаска вротенбергович, случаем ?
airjeff 01 августа 2018 | 21:42
узнал о выигрыше накануне чего? накануне покупки билета?