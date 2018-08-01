Состояние 24-х богатейших россиян с начала года выросло почти на 14 миллиардов долларов
Их совокупное состояние оценивается более чем в 270 миллиардов. Такие данные приводит агентство Блумберг. По его оценке, самым богатым россиянином стал основной владелец компании «Северсталь» Алексей Мордашов. Его состояние приблизилось к 20,5 миллиардам долларов. В тройке лидеров также основной акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин и глава «Новатэка» Леонид Михельсон. Попавший под американские санкции миллиардер Олег Дерипаска в число 24-х богатейших россиян не вошел.
Комментарии26
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midnightblues 01 августа 2018 | 21:03
И это правильно
Быдло не должно иметь ничего
ukradennaya_pensiya 01 августа 2018 | 21:04
midnightblues: Плешивый казнокрад со своей бандой олигархов сделал жизнь в России такой, что приход солдат НАТО из угрозы становится несбыточной мечтой.
kottigr1 01 августа 2018 | 21:08
midnightblues: Все, что нужно знать о нынешней России..
При Путине, согласно российской статистике, 95% жителей России являются или нищими, или бедными. 4,5% - обеспеченными и 0,5% - богатыми.
Даже сами путинисты оценивают глубину падения:
"80% россиян ощущают себя бедными или нищими. Так 10% не могут себе купить продуктов питания, 29% одежду. То есть 39% россиян буквально нищие. А еще для 41% опрошенных затруднительно купить бытовой прибор типа холодильника или телевизора. Еще 14% не могут купить себе автомобиль или дом. И лишь 3% могут позволить себе все." - ВЦИОМ
Это называют в РФ - "стабильностью", а за пределами РФ - "Нигерией в снегах".
Падение продолжается.......
zurich_106 01 августа 2018 | 21:25
Дерипаска в списке Форбс за 2018 на 19-ом месте, кошельки: Тимченко на 5-ом и Усманов на 10-ом местах.
kottigr1 01 августа 2018 | 21:33
zurich_106: Так и есть.. Согласно рейтинга : 200 БОГАТЕЙШИХ БИЗНЕСМЕНОВ РОССИИ — 2018. РЕЙТИНГ FORBES Дерипаска в списке Форбс за 2018 на 19-ом месте, кошельки: Тимченко на 5-ом и Усманов на 10-ом местах.
А вот один Нью-Йорк - богаче всей РФ.
Один лишь штат Калифорния - превосходит всю экономику России.
А одна фирма Apple сопоставима по стоимости со стоимостью всей России..
valia47 01 августа 2018 | 21:33
kottigr1: Кто работает и не пьет хорошо живут, а у остальных только отговорки.
kottigr1 01 августа 2018 | 21:38
valia47: Странные у Вас представления о жизни.. То что Вы перечислили называется - существованием, но никак не жизнью.. Хорошо живут те, кто может позволить себе отдохнуть..
fueaqui 01 августа 2018 | 21:46
kottigr1: Цифры лукавые, автомобиль "на ходу" можно купить за 10 тыс руб, дом с участком (в деревне) за 50тыс... Скорее, речь о том, что отвечающие не могут позволить такие авто и дом, которые бы им хотелось.
Но ведь и миллионер мечтает о доме миллиардера.
Т.е. цифры скорее характеризуют область психологии, нежели экономики.
kottigr1 01 августа 2018 | 21:55
fueaqui: Так ведь о том и речь, что купить машину и дом могут позволить себе в РФ лишь богатей.. 80% россиян не хватает денег даже на еду и одежду с бытовой техникой.. А вы про такие деньжища тут рассказываете..
justitia 01 августа 2018 | 22:18
kottigr1: Так им , дуракам, и надо, пусть и дальше голосуют за стабильность в своей нищете и убожестве.
danko1 01 августа 2018 | 21:04
Закономерно, что число миллиардов у приближенных к власти растет прямо пропорционально нищете отдаленных от власти россиян.
morganafata 01 августа 2018 | 21:04
Это те, которым мы из последних подаем на бедность?
dorin1987 01 августа 2018 | 21:33
morganafata: Да каких последних - еще выжимать и выжимать, Вы же вон, молчаливо одобряете и НДС и отъем пенсий :)
sasass 01 августа 2018 | 21:05
Насколько ,интересно , вырастит состояние у этих дармоедов после пенсионной реформы...
rash 01 августа 2018 | 21:10
Хорошо Россию подоили.
llewella 01 августа 2018 | 21:14
кажется, что они уже наелись, дальше некуда. Будем ждать, когда они всё-таки подавятся...
starsbo 01 августа 2018 | 21:15
Счастье то какое , наше солнышко о несчастном, притеняемом всеми народце.
mikescholar 01 августа 2018 | 21:16
Мелочь, а приятно.
oneoretwo 01 августа 2018 | 21:17
...жрут страну так, что за ушами трещит...
fueaqui 01 августа 2018 | 21:17
Получается на около 5%, у меня ровно столько же (но в абсолютных цифрах конечно гораздо скромнее). Всем нам очень помешала просадка рубля к доллару, иначе показали бы лучшие результаты. Вкладываем примерно в одни и те же активы, радует, что все сидим в "одной лодке" - и богач, и бедняк - есть, значит, общность интересов - поддерживать экономику на плаву и в хорошем состоянии.
sprav77 01 августа 2018 | 21:17
Просто бандюги.
hz6691 01 августа 2018 | 21:24
Под бременем санкций.
brezhneput 01 августа 2018 | 21:33
Ура, это гордость России!
Пойду выпью боярышника и поем крапивы.
Интересно, каким боком эти "россияне" считают себя россиянами? Они ведь живут на "загнивающем" Западе, а все их непосильно нажитые деньги в оффшорах!
#путинвведивойска
airjeff 01 августа 2018 | 21:37
таких надо пораньше на казенную пенсию выпускать. шибко они устают свои миллиарды таскать да пересчитывать
cobakevich 01 августа 2018 | 21:52
А население России и дальше нищает до уровня прожиточного уровня.
Деньги не берутся из воздуха, просто кто-то стал беднее на 14 млрд. доллларов.
salut__521 01 августа 2018 | 21:56
Думаю, с учётом развития пенсионной реформы в России и освоения золото-алмазных месторождений в Центральной Африканской Республике состояние кремлёвских миллиардерщиков продолжит расти в усиленном темпе...