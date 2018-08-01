Состояние 24-х богатейших россиян с начала года выросло почти на 14 миллиардов долларов

Их совокупное состояние оценивается более чем в 270 миллиардов. Такие данные приводит агентство Блумберг. По его оценке, самым богатым россиянином стал основной владелец компании «Северсталь» Алексей Мордашов. Его состояние приблизилось к 20,5 миллиардам долларов. В тройке лидеров также основной акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин и глава «Новатэка» Леонид Михельсон. Попавший под американские санкции миллиардер Олег Дерипаска в число 24-х богатейших россиян не вошел.