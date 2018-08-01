США обвинили трех граждан Украины в причастности к кибератакам
Об этом говорится на сайте Министерства юстиции страны. Все трое арестованы в разных странах Европы. Одного из подозреваемых уже выдали Соединенным Штатам. Запросы на экстрадицию остальных рассматриваются. Граждан Украины подозревают в хищении данных американских компаний в особо крупном размере.
Комментарии4
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ugiazov 01 августа 2018 | 21:08
Радует что поймали.
drillerthriller 01 августа 2018 | 21:12
ugiazov: до оргазма?
sasass 01 августа 2018 | 21:15
Странно , что укропы тоже есть хотят , а пиндосов пока никто за жабры взять не может - вот , что значит Великая держава...
testmeter 01 августа 2018 | 21:21
sasass: "тоже" ///
Тоже - это ты про кого намекаешь? Разница в том, что эти граждане украинцы действовали за границей, являются преступниками и Украина за них заступаться не собирается. Те же, которые "тоже", сидят в государственных зданиях РФ (в том числе, и на Лахте-2) и действуют под прямым руководством ФСБ