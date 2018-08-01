США обвинили трех граждан Украины в причастности к кибератакам

Об этом говорится на сайте Министерства юстиции страны. Все трое арестованы в разных странах Европы. Одного из подозреваемых уже выдали Соединенным Штатам. Запросы на экстрадицию остальных рассматриваются. Граждан Украины подозревают в хищении данных американских компаний в особо крупном размере.